Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

Гастроэнтеролог Ильяшенко рассказала, какие продукты нельзя есть натощак
На голодный желудок не стоит есть сырые овощи и фрукты, а также употреблять свежевыжатые соки, которые агрессивно влияют на желудок. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
Она отметила, что это происходит из-за того, что перечисленные продукты повышают кислотность, провоцируя неприятные или даже болевые ощущения в животе. Также она добавила, что если выбирать между цельным фруктом и смузи, то предпочтительнее остановиться на первом варианте.
— Я считаю, лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения. Но не натощак, — заключила Ильяшенко в беседе с РИА Новости.
Ежедневное потребление клетчатки является одним из основных принципов здорового питания. Однако элемент, содержащийся во фруктах, может быть вреден при излишнем употреблении. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Различные растительные экстракты, например экстракт зеленого чая, могут быть токсичными и негативно влиять на работу печени. Другой врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «Вечерей Москвой» порекомендовал не употреблять зеленый чай в больших количествах.