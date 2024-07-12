Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

На голодный желудок не стоит есть сырые овощи и фрукты, а также употреблять свежевыжатые соки, которые агрессивно влияют на желудок. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

Она отметила, что это происходит из-за того, что перечисленные продукты повышают кислотность, провоцируя неприятные или даже болевые ощущения в животе. Также она добавила, что если выбирать между цельным фруктом и смузи, то предпочтительнее остановиться на первом варианте.

— Я считаю, лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения. Но не натощак, — заключила Ильяшенко в беседе с РИА Новости.



Ежедневное потребление клетчатки является одним из основных принципов здорового питания. Однако элемент, содержащийся во фруктах, может быть вреден при излишнем употреблении. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Различные растительные экстракты, например экстракт зеленого чая, могут быть токсичными и негативно влиять на работу печени. Другой врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «Вечерей Москвой» порекомендовал не употреблять зеленый чай в больших количествах.