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В Роспотребнадзоре рассказали о верном способе улучшить своё здоровье

Ходьба — отличный способ улучшить своё здоровье. Об этом заявили представители Роспотребнадзора в своём телеграм-канале «ВсемСанПросвет».

В Роспотребнадзоре рассказали о верном способе улучшить свое здоровье
© РИА Новости

У️ ходьбы масса плюсов — она не требует тренировок и дополнительного оборудования, подходит всем и возможна в любое время суток. Всего 30 минут прогулок в день:

  • помогут сердцу (улучшат кровообращение, снизят артериальное давление и снизят риск инсульта);
  • помогут суставам и костям;
  • улучшат качество и продолжительность жизни;
  • подарят хорошее настроение и помогут в борьбе со стрессом;
  • помогут сохранить фигуру;
  • наладят сон;
  • улучшат память.

Дневной нормы шагов нет. Каждый выбирает удобную для себя продолжительность прогулки.

Мёд и соль теоретически могут улучшить результат спортивной тренировки.

ЗОЖ
Роспотребнадзор