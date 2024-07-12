В Роспотребнадзоре рассказали о верном способе улучшить свое здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о верном способе улучшить своё здоровье
Ходьба — отличный способ улучшить своё здоровье. Об этом заявили представители Роспотребнадзора в своём телеграм-канале «ВсемСанПросвет».
У️ ходьбы масса плюсов — она не требует тренировок и дополнительного оборудования, подходит всем и возможна в любое время суток. Всего 30 минут прогулок в день:
- помогут сердцу (улучшат кровообращение, снизят артериальное давление и снизят риск инсульта);
- помогут суставам и костям;
- улучшат качество и продолжительность жизни;
- подарят хорошее настроение и помогут в борьбе со стрессом;
- помогут сохранить фигуру;
- наладят сон;
- улучшат память.
Дневной нормы шагов нет. Каждый выбирает удобную для себя продолжительность прогулки.
Мёд и соль теоретически могут улучшить результат спортивной тренировки.