Названы четыре добавки в чай и кофе, которые помогут похудеть

Для поддержания фигуры можно использовать несколько добавок в чай или кофе. Об этом пишет StarHit.

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Так, снизить вес помогает кокосовое масло. Оно создает чувство сытости на долгое время, а благодаря термогенным свойствам ускоряется сжигание жира.

Кроме того, эксперты рекомендуют добавлять в напиток сок лимона. Уточняется, что не следует класть дольки лимона в кипяток — при таком взаимодействии разрушается витамин С. Он является мощным антиоксидантом, защищает клетки и ткани и стимулирует выработку коллагена. Кроме того, лимон в кофе может ускорить метаболизм.

Корица — специя, которую следует добавлять в напитки для противовоспалительного действия. В то же время она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Еще один мощный антиоксидант, активно сжигающий жир, — кардамон. Эта пряность стимулирует расщепление и вывод холестерина, а также укрепляет иммунную систему, передает издание.

Различные растительные экстракты, например экстракт зеленого чая, могут быть токсичными и негативно влиять на работу печени. Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «Вечерей Москвой» порекомендовал не употреблять зеленый чай в больших количествах.