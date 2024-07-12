Непреднамеренный вечерний сон: как он влияет на ночной отдых и как бороться с ним

Специалисты отмечают, что даже непродолжительный сон, наступивший вечером, может серьезно «перебить» ночной отдых. Они приводят примеры, когда пожилые люди, поужинав, ненадолго задремали, а затем долго не могли уснуть ночью. Или когда человек, уставший после работы, вечером на некоторое время задремал перед телевизором, а потом, отправившись в постель, испытывал проблемы с засыпанием.

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Врачи особенно подчеркивают, что для пациентов с определенной формой бессонницы такие «случайные» засыпания в вечернее время могут представлять серьезную опасность. У таких людей зачастую развивается устойчивый условно-рефлекторный механизм, при котором подготовка ко сну и ассоциация постели с бессонницей вызывают стресс и тревогу, мешающие заснуть.

Как наиболее эффективный метод борьбы с подобными проблемами специалисты предлагают использовать технику ограничения сна. Ее суть заключается в том, что время, проводимое в постели, должно быть ограниченным. Прежде чем наступит это время, ложиться нельзя, даже когда спать хочется очень сильно. Таким образом создается искусственный дефицит сна, и даже если у человека сработает рефлекс боязни не заснуть, в конечном итоге он уснет рано или поздно.

Чтобы избежать «непреднамеренного» засыпания вечером, эксперты советуют заниматься несложными домашними делами. Это могут быть глажка белья, уборка, сортировка бумаг. Важно в это время избегать деятельности, которая требует принимать решения, работы за компьютером или смартфоном. При возможности хорошей альтернативой может стать прогулка. Главное условие — не принимать полугоризонтальное положение, чтобы не поддаться соблазну задремать.

Кроме того, специалисты отмечают, что если днем человек ощущает сонливость, ему следует дать себе умственную или физическую нагрузку. А если сонливость возникает вечером, то нужно также поддерживать некоторую активность, но на более низком уровне. Это позволит избежать «непреднамеренного» засыпания и сохранить качественный ночной сон.

Соблюдение этих рекомендаций поможет контролировать вечернюю сонливость и предотвратить негативное влияние «случайных» дневных и вечерних дремот на ночной отдых, особенно для людей, страдающих бессонницей. Специалисты подчеркивают важность этого, поскольку проблемы с засыпанием ночью могут серьезно ухудшить качество жизни и здоровье человека.