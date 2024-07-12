Травматолог рассказал, как избежать травм

Неделя профилактики травматизма стала поводом для беседы с детским травматологом-ортопедом ГКБ имени М.П. Кончаловского Владиславом Зацепиным. Врач рассказал, как избежать травм, и дал важные советы родителям.

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С наступлением лета дети больше времени проводят на свежем воздухе. Им непременно нужно залезть на дерево или на спор прыгнуть с высокой горки.

Летние опасности

Основная причина детского травматизма летом – это катание на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах. Особенно опасны электросамокаты, причем как для тех, кто ими управляет, так и для тех, кто попадается им на пути. Очень важно перед использованием этого транспорта взять за основу определенные правила: не вставать на один самокат вдвоем или втроем, обязательно использовать средства индивидуальной защиты и научиться уверенно управлять самокатом на открытой местности перед выездом на оживленную улицу.

"Большинство серьезных травм и переломов происходит именно при падении с различных средств передвижения на большой скорости. Если родители хотят порадовать ребенка и купить ему велосипед или самокат, то дополнительно им стоит потратиться на шлем и наколенники", – рассказал Владислав Зацепин.



Маленькие непоседы

Это может показаться парадоксальным, но чаще всего дети травмируются, когда находятся с родителями.

"Ребенок расслабляется, чувствует себя в мнимой безопасности. Поэтому во время совместной прогулки нужно внимательно следить за ним. Дома тоже нельзя терять бдительность. Не оставляйте открытыми окна или ставьте на них надежные решетки, запирающие устройства, потому что детское любопытство часто приводит к плохим последствиям. Одна из главных причин тяжелых травм и даже гибели детей в теплое время года – падение из окон."



Первая помощь

При получении травмы сначала нужно обездвижить поврежденную часть тела. Можно использовать любые подручные средства, которые будут выполнять функцию транспортной шины. Например, при травме руки стоит подвесить ее на обычную косынку и приложить холод – это значительно уменьшит боль и отек. Ссадины и раны промывать водой, затем раствором антисептика. После этого необходимо наложить чистую повязку из марлевых салфеток, чтобы не попала инфекция.

На места ушибов и растяжений не стоит наносить йодную сетку, это только усугубляет боль и отек. При подозрении на серьезную травму нужно незамедлительно обратиться к врачу.