«Праздничные» привычки питания – главный фактор ожирения

Проблема избыточной массы тела и ожирения в России в последние годы становится все более актуальной. Согласно данным экспертов, около 60% населения страны имеют лишний вес. Специалисты называют несколько ключевых причин, объясняющих сложившуюся тревожную ситуацию.

Одной из главных проблем, по мнению ведущего научного сотрудника отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Елены Павловской, является укоренившийся среди российского населения «праздничный» тип питания, пишет «Москва 24». Он предполагает частое включение в рацион жареных блюд, майонезных салатов, сладостей, копченой пищи и других высококалорийных продуктов. При регулярном употреблении такой пищи в том числе люди с минимальной предрасположенностью к полноте неизбежно будут набирать килограммы.

Помимо этого, эксперт отмечает, что генетическая предрасположенность к лишнему весу также может играть определенную роль. Однако она проявляется лишь тогда, когда у человека нет культуры здорового питания в семье. Среди многих российских домохозяйств, где родители или другие близкие страдают избыточным весом, сохраняются вредные пищевые привычки, которые передаются из поколения в поколение.

В целом, Павловская подчеркивает, что оптимальный диапазон жировой массы для здоровой женщины составляет 18-28%, а для мужчины — 10-20%. Однако значительная часть россиян выходит за эти пределы, что негативно сказывается на их самочувствии и повышает риски развития серьезных заболеваний.

Помимо личных издержек, лишний вес населения создает значительную нагрузку на систему здравоохранения страны. По оценкам специалистов, ожирение и связанные с ним патологии ежегодно обходятся российской медицине в десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы быть с большей пользой направлены на лечение других социально значимых заболеваний.

Таким образом, преодоление проблемы избыточного веса в России требует комплексного подхода. Важную роль здесь играет формирование культуры здорового питания, особенно среди подрастающего поколения. Необходимо прививать детям и молодежи навыки рационального, сбалансированного и умеренного употребления пищи с ограничением высококалорийных продуктов. Только такая работа на уровне семьи и общества в целом позволит остановить распространение ожирения и связанных с ним серьезных проблем со здоровьем.

Параллельно следует развивать инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом, поощрять активный образ жизни. Ведь правильное питание в сочетании с регулярными физическими нагрузками — залог сохранения оптимального веса и крепкого здоровья.

Решение проблемы избыточного веса населения даст возможность не только улучшить состояние здоровья россиян, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения, высвободив ресурсы для других важных медицинских задач. Безусловно, это требует комплексных и системных усилий, но польза от такой работы переоценить невозможно.