Врач назвала разницу между кипяченой и бутилированной водой

Польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из-под крана примерно одинаковая, отметила заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Разницу между разными видами питьевой воды она назвала aif.ru.

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Залетова подчеркнула, что ни одно исследование не смогло убедительно доказать преимущество одного типа воды перед другим. Единственное ощутимое различие между ними, говорит эксперт, — это вкус. Поэтому она посоветовала выбирать ту воду, которая больше нравится.

Тем не менее существуют и другие нюансы, которые, по словам Залетовой, полезно знать. Так, с точки зрения микробного состава самая безопасная вода — кипяченая. Воду из-под крана пить тоже можно, но врач посоветовала ее сначала фильтровать.

Залетова добавила, что не стоить без рекомендации врача пить лечебно-минеральные воды. Она пояснила, что они обогащены различными микроэлементами, которые не всегда нужны организму.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов призвал отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом. Он пояснил, что в этих продуктах в жаркую погоду могут стремительно развиваться опасные для человека бактерии.