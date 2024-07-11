Чем полезны виноградные косточки

Только грамотное и умеренное включение этого продукта в рацион позволит в полной мере воспользоваться его преимуществами, избежав возможных негативных последствий.

© Inc-News

Виноград, без сомнения, является одним из самых популярных и любимых фруктов у россиян. Его сладкие, сочные ягоды не только радуют вкусовые рецепторы, но и являются ценным источником витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Однако в отношении косточек винограда мнения значительно расходятся — одни хвалят их полезные свойства, другие опасаются употреблять. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Сторонники регулярного употребления этого продукта приводят весомые доводы в его пользу. Дело в том, что косточки винограда представляют собой концентрированный источник широкого спектра полезных для организма веществ. В их состав входят витамины A, Е, группы B, C и PP, и минералы: кальций, калий, магний и другие.

Помимо этого в косточках содержится много протеина, дубильных веществ, антиоксидантов. Также они богаты аминокислотами, фитостеролами, флавоноидами. Примечательно, что концентрация некоторых из этих биологически активных компонентов в самих косточках даже превосходит их содержание непосредственно в ягодах винограда.

При этом калорийность виноградных косточек сравнительно невысока - всего 62 ккал на 100 г. Таким образом, их включение в рацион позволяет получить значительную дозу питательных веществ, не увеличивая калорийность рациона.

Специалисты указывают, что частое употребление косточек винограда может благотворно влиять на состояние здоровья. Они способны нормализовать обменные процессы, улучшать функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем, снижать риск тромбообразования и уровень "плохого" холестерина.

Особую пользу косточки приносят женскому здоровью, помогая привести в норму гормональный фон и даже предупредить ранний климакс. Исследования в этом направлении продолжаются, и в будущем могут быть выявлены и другие полезные свойства этого компонента винограда.

Однако наряду с перечисленными преимуществами не стоит забывать и о потенциальных рисках, связанных с чрезмерным употреблением виноградных косточек. Они способны разжижать кровь, поэтому людям с хроническими заболеваниями необходимо предварительно проконсультироваться с врачом перед их включением в рацион. Кроме того, косточки категорически противопоказаны беременным женщинам.

Злоупотребление этим продуктом способно провоцировать аллергические реакции, обострение болезней пищеварительной системы и даже аппендицит. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять их строго умеренно и внимательно наблюдать за реакцией организма.

Чтобы минимизировать рисков и максимального извлечения пользы лучше всего тщательно пережевывать косточки или использовать их в измельченном виде, добавляя в напитки, блюда и прочие продукты. Это позволяет организму лучше усваивать содержащиеся в них питательные вещества.

Таким образом, косточки винограда, безусловно, наделены обширным спектром ценных качеств и могут приносить немалую пользу здоровью. Однако их употребление требует взвешенного и индивидуального подхода, особенно при наличии определенных медицинских показаний. Только грамотное и умеренное включение этого продукта в рацион позволит в полной мере воспользоваться его преимуществами, избежав возможных негативных последствий.