Эндокринолог рассказала о способах получения кальция без молока

Необходимый для крепких костей кальций можно получить не только из молочных продуктов, но и из орехов, зелени, рыбы и сои. Об этом рассказала эндокринолог Яна Королева.

© Вечерняя Москва

Специалист пояснила, что кальций также содержится в рыбных консервах.

— Рекомендуются соя, орехи и семена, а также продукты и заменители молока из них, — подчеркнула Королева.



Медик отметила, что суточная норма кальция для взрослого составляет от 1000 до 1200 миллиграмм. Помимо еды, повысить количество этого элемента в организме может прием медикаментов, однако для этого необходима консультация со специалистом, передает «Газета.ru».

Данные рекомендации Яна Королева дала тем, кто не может потреблять молоко из-за аллергии или непереносимости.

Молочные продукты занимают важное место в рационе, но их роль часто становится предметом споров, когда речь идет о целесообразности их потребления после 50 лет. Нутрициолог Катерина Кузина рассказала «Вечерней Москве», стоит ли отказываться от молочных продуктов после достижения этого возраста.

В мире большую популярность приобретают вегетарианство и веганство. Врач-терапевт Яна Шмелева перечислила продукты, которыми можно заменить животный источник белка в рационе.