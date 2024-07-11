Пять привычек, которые кардинально изменят вашу жизнь за двадцать дней

Лето — самая подходящая пора для внедрения новых привычек, все же в этот период года у нас и настроение получше, и возможностей больше. Предлагаем в ближайшие три недели реализовать изменения согласно нашему списку.

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Мы живем во время турбулентности и вынуждены подстраиваться под быстро меняющиеся условия, которые нам диктует мир. Неопределенность вошла в нашу жизнь, и мы на ходу меняем планы, работу и пытаемся справиться с хроническим стрессом. Конечно, все знают о возможностях, которые дают здоровые привычки, однако большинство так и идет дальше по жизни, ничего не меняя, так как не находят на это времени и сил.

А еще многие не верят, что это работает. Предлагаем убедиться на собственном опыте, просто в ближайшие три недели реализуйте привычки из нашего списка.

Каждый день выходите на прогулку

Ходьба — это низкоинтенсивная высокоинтенсивная тренировка, которая укрепляет сердце, сжигает калории и улучшает психическое благополучие. Вы можете использовать вместо лифта лестницу, выходить на улицу вечером перед сном или гулять в обеденный перерыв — все это будет работать! Если вам пока сложно начать, просто используйте правило «надетых кроссовок». Хотя бы выйдите на улицу в обеденный перерыв. Это уже будет работать, если делать это каждый день.

Ложитесь спать на 30 минут раньше

В ночное время в организме происходит масса невидимых, но крайне важных для нашего здорового функционирования процессов. Во-первых, качественный сон хорошо влияет на мозг — за 7-8 часов отдыха он успевает очистить накопившиеся за день токсины с помощью спинномозговой жидкости. Если вы спали крайне плохо и мало, этот процесс затормаживается, а мозг начинает работать хуже.

А еще в ночное время в мозге начинается производство целого ряда необходимых гормонов и нейромедиаторов. Именно ночью производится выработка мелатонина — он отвечает за циркадные ритмы, гармонизирует работу щитовидной железы, гормональный фон и укрепляет иммунитет. Еще во сне выделяется гормон роста, а это наша красота и молодость! Мужские и женские половые гормоны тоже максимально вырабатываются в период сна.

Современный человек сном пренебрегает в первую очередь, но эта привычка в отдаленной перспективе приведет к самым неприятным последствиями. Начните с малого — ложитесь спать хотя бы на 20-30 минут раньше. Через три неделе вы уже увидите результат.

Проведите расхламление

Нам часто не хватает энергии, но куда же она девается, если мы не грузим вагоны весь рабочий день? Оказывается, что отложенные дела, лишние контакты, переизбыток информации, беспорядок в доме, лишние дела (то, что мы можем не делать или делегировать) — изрядно лишают нас сил. Летом самое время навести хотя бы какой-то порядок.

Начните с расхламления дома. Всегда найдется уголок или шкаф, в который вы давно не заглядывали. Выделите 5-10 минут каждый день, чтобы выбросить ненужное, собрать пакет с вещами, которые можно отдать на благотворительность. Поверьте, энергии у вас добавится.

Добавьте порцию салата

Если в вашем меню огурец — редкий гость, самое время начать менять такой подход к своему здоровью.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в день нужно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов — приблизительно 400-500 г. К сожалению, как уверяет нас статистика, далеко не все наши сограждане могут похвастаться выполнением этой нормы!

А ведь набрать такое количество на самом деле не так сложно, вы удивитесь, если просто несколько дней воспользуетесь кухонными весами. Достаточно включить небольшую порцию салата в каждый прием пищи и вы точно наберете положенную порцию. В летний период вам в этом отлично может любая зелень и листовые салатные листья.

Благодарите

В суете мы постоянно замечаем об успехах и достижениях, кажется, все это само собой разумеется, и нам надо больше. Выделите 5-10 минут перед сном, чтобы отметить, за что вы можете поблагодарить себя в этот день? Вы отлично справились с делами на работе? Уделили несколько минут медитации? Разобрали шкаф? Все это важно отметить и похвалить себя. Задумайтесь, сколько всего у вас есть и что вам это дает. Когда мы приобретаем привычку благодарить себя, мы становимся увереннее.