Стало известно, насколько эффективна кофейная диета

Эксперт по питанию Кристен Карли, со ссылкой на ряд исследований, заявила, что регулярное употребление кофе действительно помогает сбросить лишний вес – уменьшить жировые отложения и привести в норму индекс массы тела. Одним из эффектов кофе является подавление чувства голода.

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Но в случае чрезмерного употребления кофеина могут проявиться различные побочные эффекты такого питания. Среди них бессонница, тревожность и даже пищевые расстройства. Кроме того, само по себе кофе не поможет, если в целом не ограничивать потребляемые калории.

Кофейная диета предполагает потребление не менее трех чашек напитка без сахара каждый день, тогда как врачи рекомендуют ограничиваться 1-2 чашками. Диета также включает постные белки, фрукты и овощи.

Ученые из США заявили, что пристрастие к кофе может быть наследственным.

Гастроэнтеролог Татьяна Заможняя считает, что чашка кофе в день станет хорошей профилактикой болезней печени.