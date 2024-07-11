Худеющих призвали не отказываться от сладостей

Во время диеты можно не отказываться от сладостей, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Мария Иванова. По ее словам, часто для снижения веса рекомендуют есть вместо сладостей протеиновые батончики, однако это не обязательно.

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Во-первых, если вы выполнили эту рекомендацию и вам все так же вкусно, то эту рекомендацию вполне можно оставить. Почему вообще должно быть вкусно? Дело в том, что если убрать любимые продукты, которые приносят удовольствие, человек долго не продержится на такой диете, а значит, снова срыв и далее «откат» по массе тела, — объяснила медик.



Врач отметила, что чем больше человек себя ограничивает в питании, тем меньше он соблюдает эти запреты. Сладости можно есть, если нет никаких сопутствующих заболеваний, однако нужно соблюдать количество таких продуктов.

Лучше съесть одну такую сладость, чем невкусный протеиновый батончик, не получить удовлетворения и после этого съесть целую шоколадку, — добавила эндокринолог.



Иванова подчеркнула, что людям с нарушением углеводного обмена или с инсулинорезистентностью лучше всего между приемами пищи есть белый пломбир без вафли или же небольшое количество горького шоколада.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что на диете капибар можно сбросить 5–8 кг за месяц. По ее словам, эта диета состоит из любимых лакомств животных — из тыквы, яблок, огурцов, зелени и овсяных хлопьев.