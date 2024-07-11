Врач рассказал о неожиданной пользе шоколада и объяснил, как его выбирать

Во Всемирный день шоколада педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, почему это лакомство пользуется такой популярностью и объяснил, сколько шоколада и какого можно съесть без вреда для здоровья.

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По словам врача, шоколад является антиоксидантом. В нем содержатся противовоспалительные вещества, антиоксиданты, флавоноиды и полифенолы.

Все это помогает бороться с окислительным стрессом в организме, который, как доказано учеными, приводит к различным заболеваниям, в том числе смертельно опасным.

Помимо прочего, напомнил Шахвеледов, шоколад усиливает выработку эндорфинов и серотонина. Эти гормоны счастья помогают улучшить настроение и снизить выраженность стресса.

Но главным достоинством лакомства врач считает способность благотворно сказываться на работе сердца за счет улучшения кровообращения. А еще шоколад помогает улучшить память, концентрацию внимания, напомнил педиатр в разговоре с РИА Новости.

Поэтому при умеренном потреблении сладости он оказывает только положительный эффект на общее состояние.

Правда, все это касается шоколада с высоким содержанием какао – не менее 70%.

В то же время белый и молочный шоколад не могут похвастаться теми же свойствами, которыми обладает темный. Более того, из-за высокого содержания сахара они могут привести к набору веса, проблемам с зубами.

Также не стоит забывать, что в шоколаде содержится кофеин, который при злоупотреблении приводит к нервозности, бессоннице и учащенному сердцебиению, подчеркнул врач.

Напомним, ранее швейцарские ученые рассказали о пользе какао, а также заявили, что черный шоколад и вино помогают улучшить метаболизм и стабилизируют уровень глюкозы.