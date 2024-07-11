Врачи объяснили, как созерцание красоты влияет на здоровье

Пешие прогулки в многолюдных местах помогают укреплять иммунитет, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, такая практика снижает уровень стресса и благотворно влияет на ментальное здоровье.

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Когда вы просто созерцаете красоту архитектурную, красоту человеческую, красоту картин, любую красоту, в этом случае ваша жизнь и здоровье улучшаются. <...> Чтобы быть счастливым, нужно постараться каждую неделю формировать новую привычку. Важно учиться видеть и слышать красоту, — отметила Малышева.



Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что люди живут в постоянном стрессе. Однако, когда человек оказывается в обстановке красивых вещей или музыки, мозг успокаивается и сердечный ритм приходит в норму. Помимо этого, успокаиваются и гормоны стресса, а артериальное давление и сахар в крови снижаются.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что при прогулке формируются новые нейронные связи. По его словам, это укрепляет когнитивные способности мозга, что способствует замедлению ментального старения.

Ранее Елена Малышева сообщила, что регулярные прогулки в парках снижают риск смертности на 40%. Офтальмолог Михаил Коновалов уточнил, что для этого достаточно ежедневно проходить от двух до четырех тысяч шагов.

Иммунолог Андрей Продеус обратил внимание, что при прогулке в зеленом массиве все органы получают больше кислорода и меньше интоксикации. Так, по его словам, 30-минутная прогулка активирует иммунитет.