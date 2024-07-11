Названа неожиданная польза популярной в России рыбы

Сардины содержат витамины, которые помогают снижать тревожность и способствуют хорошему зрению, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, в данной рыбе содержится хром, необходимый для правильной работы щитовидной железы.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что витамин В12, содержащийся в сардинах, отвечает за функционирование нервной системы. Врач подчеркнул, что наличие В12 важно для функционирования клеток сетчатки глаза. Без этого витамина ухудшается зрение, отметил специалист. Коновалов добавил, что было проведено исследование, в котором приняли участие 5,5 тысячи человек, и выяснилось, что у людей с малым количеством В12 риск возникновения дистрофии сетчатки возрастает на 30%.

В6 — это второй компонент сардин. Витамин В6 позволяет нам жить без тревоги. Что такое тревога? Это когда не пойми почему вам становится страшно. Благодаря витамину В6 эта тревога проходит, — указала Малышева.



Кардиолог Герман Гандельман в свою очередь обратил внимание, что в сардинах содержится хром, необходимый для синтеза гормонов щитовидной железы. Когда хрома достаточно, щитовидная железа работает хорошо и все процессы в организме «кипят» как положено. При дефиците хрома человек страдает от сильной слабости, уточнил врач.

Специалисты советуют выбирать рыбу по внешнему виду. Так, кожа у сардины должна быть гладкой, без повреждений, а глаза — ясными, незамутненными.

Ранее диетолог Лиза Янг рассказала, что консервированный тунец содержит много белка, помогает при похудении и защищает сердце от болезней. В одной порции консервов содержится всего 98 ккал, при этом около 22 граммов белка, 43 мг натрия и меньше одного грамма жира, напомнила диетолог. Омега-3 стимулирует работу мозга, а также помогает справиться с депрессией, добавила она.