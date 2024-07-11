Врач объяснил, почему в жару опасно сидеть дома

Прятаться от жары, сидя всё время дома, может быть небезопасно для здоровья. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в среду, 11 июля.

«Главная опасность в такой ситуации не развитие дефицита витамина D, а гипоксия — недостаток кислорода. Основная проблема старения — нарастание гипоксии. С ней связана вся возрастная патология. Когда человек сидит в четырёх стенах и мало двигается, она усиливается, ухудшаются все функции нашего организма, и ускоряется формирование возраст-зависимых заболеваний. То есть происходит ускоренное старение», — рассказал медик.



Нужно стараться не сидеть всё время в квартирах. Можно выехать на дачу, где всегда можно найти тень. Когда возможности покинуть квартиру нет, нужно 3-4 раза в день принимать чуть прохладный душ и использовать кондиционер.

Эксперты рассказали, что нельзя оставлять в машине в жару.