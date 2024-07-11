Диетолог раскрыл неожиданное влияние малины на здоровье сердца и кишечника

Малина содержит множество питательных веществ, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Диетолог Тереза Джентиле раскрыла неожиданное влияние этой ягоды на здоровье сердца и кишечника.

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Малина богата антиоксидантами, витаминами С, К, калием, железом и марганцем. Но именно высокое содержание клетчатки отличает её от других ягод.

В чашке малины её содержится 8 граммов — это самый богатый источник клетчатки среди цельных продуктов. Растительные волокна необходимы для работы пищеварительного тракта, а также способствуют здоровью сердца.

Однако следует учитывать, что большое количество клетчатки в малине при употреблении в больших количествах может привести к расстройству желудка, вызвать вздутие живота, диарею или запор.

Также малина богата антиоксидантными соединениями, среди которых есть антоцианы. Они помогают снизить артериальное давление, уменьшить риск сердечных, неврологических заболеваний и рака.