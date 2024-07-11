Пластический хирург рассказала, как ботулотоксин помогает от потливости

Пластический хирург Надежда Рождественская рассказала, как ботулотоксин помогает от повышенной потливости. Информацией о полезном свойстве опасного вещества поделился в своём telegram-канале главный редактор «Стационар.Пресс» Алексей Никонов. Он напомнил, что ботулотоксин — это тот самый белок-нейротоксин, который при попадании в пищеварительную систему вызывает ботулизм.

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«Гипергидроз или повышенная потливость отлично лечится внутрикожной инъекцией препарата ботулотоксина в зону повышенного потоотделения. Чаще всего – это подмышечная впадина», — сообщила пластический хирург Надежда Рождественская.



По словам врача, ботулотоксин борется с потливостью эффективно и почти не больно. Уже через 3 – 5 дней после инъекции возникает длительный эффект сухости. Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал о простых правилах спасения от жары.