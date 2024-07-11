Диетологи назвали две каши, которые помогают быстро похудеть после 55 лет

Для поддержания фигуры после 55 лет следует включить в рацион две суперкаши — овсянку и гречневую. Об этом пишет Stavropol Media со ссылкой на специалистов.

Эксперты подчеркивают, что гречневая каша обладает высоким содержанием белка и низким количеством калорий. Ее употребление в пищу положительно влияет на обмен веществ и помогает избежать лишних перекусов.

Овсянка, в свою очередь, богата клетчаткой, которая продлевает ощущение насыщенности и снижает аппетит. Кроме того, она улучшает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, передает издание.

Врач — эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что мюсли и злаковые хлопья — далеко не полезный завтрак. Более того, для многих подобная пища, наоборот, противопоказана.

Недавно диетолог Лазуренко назвала крупу, эффективно снижающую холестерин. По словам специалиста, употребление продуктов, в составе которых находятся фитостеролы, помогает бороться с LDL-холестерином.

Врач — гастроэнтеролог-эндокринолог Диляра Лебедева в свою очередь сообщила, что поддерживать здоровье кишечника можно с помощью гречневой и овсяной каш.