Врач рассказала о вреде избыточного потребления фруктов

Ежедневное потребление клетчатки является одним из основных принципов здорового питания. Однако элемент, содержащийся во фруктах, может быть вреден при излишнем употреблении. Об этом в среду, 10 июля, сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.

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Эксперт отметила, что клетчатка — фундамент работы кишечника. Она предотвращает запоры, переедание и помогает выводить холестерин из организма. Фрукты могут быть опасны для здоровья из-за высокого уровня сахара в них. К потенциально вредным продуктам относят банан, манго, виноград, ананас, киви и черешню.

— Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет, — рассказала Мельникова.



По ее словам, ежедневный рацион из фруктов может негативно сказаться на работе почек и привести к жировой болезни печени, сообщило издание «Газета.ру».

Доцент кафедры хирургических болезней Александра Москвичева назвала продукты, которые помогут похудеть. Для этого необходимо включить в рацион продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости .