Дерматолог рассказал, как избежать солнечных ожогов

Избежать солнечных ожогов помогут успокаивающие, увлажняющие и питающие средства, поделилась с NEWS.ru член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова. Врач отметила, что покраснение кожи уже является ожогом первой степени. Поэтому после загара необходимо наносить эти средства.

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"Ожоги очень вредны для нашей кожи — это риск фотостарения (разрушение коллагена и эластина, эти белки отвечают за молодость кожи), образование стойких пигментных пятен, появление морщин и заломов, риск онкологических новообразований кожи, фотодерматита. Даже покраснение кожи — это уже ожог первой степени. Поэтому после загара нужно обязательно наносить успокаивающие, увлажняющие и питающие средства для кожи или по-другому эмоленты", — сказала дерматолог.



По словам Нелюбовой, очищающие средства разрушают водно-липидную мантию кожного покрова. Для восстановления и следует использовать успокаивающий, увлажняющий и питающий уход. Выбирать средства нужно по типу кожи во избежание дискомфорта после его применения.

Также дерматолог призвала не забывать о соблюдении водного режима и ношении головного убора. Нелюбова призвала выбирать места для загара с навесом или козырьком для более комфортного отдыха и получения приятных и полезных солнечных ванн.

Ранее дерматолог назвала правильный способ загорать на солнце. Максимальная продолжительность нахождения под лучами, по ее словам, не должна превышать двух часов.