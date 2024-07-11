Кардиологи представили недельное меню для здорового сердца

В итоге получилось пять простых правил для меню на неделю:

Каждый прием пищи должен содержать овощи или фрукты. Самые полезные для сердца: гранат, бананы, хурма, помидоры, тыква, лук, болгарский перец; Два раза в день нужно есть молочные продукты. Кальций и калий в их составе защищают от гипертонии и стенокардии; Один раз в день добавляем к рациону орехи. Идеально: грецкие, миндаль, фундук, кедровые орешки и фисташки. Они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов; Три-четыре раза в неделю выбираем на гарнир бобовые. Они нормализуют уровень холестерина и защищают от воздействия свободных радикалов; Минимум два раза в неделю нужно есть рыбу. Длинноцепочечные омега-3 полиненасыщеные жирные кислоты снижают риск тромбоза и улучшают кровоток. Главное - чтобы рыба не была жареной.