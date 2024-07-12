Польза и вред вишни для здоровья: как выбрать и сколько их можно съесть в день

Вишня наряду с черешней является одной из самых популярных у россиян ягод в летний период. Ярко-красные плоды содержат в своем составе массу полезных для организма веществ, они полезны для иммунитета и пищеварения. Однако при переедании вишни у человека могут наблюдаться некоторые проблемы — и речь не только о вздутии живота и аллергии. О том, в чем заключается польза и вред вишни, как она помогает при похудении, как правильно выбирать эти ягоды и что из них можно приготовить, — в материале «Ленты.ру».

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Польза вишни

Вишня обладает богатым биологическим составом. В ягодах вишни содержится много витаминов, например, С и К, витамины группы В (витамины В1, В2, В3, В5, В6), а также минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор и марганец, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач-аллерголог, главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова.

«В составе вишни есть и антиоксиданты (антоцианы, каротиноиды и флавоноиды), которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов, то есть от преждевременного старения, снижают риски развития различных заболеваний и уровень «плохого» холестерина в крови»,— Надежда Подкорытова, врач-аллерголог.



Вишня обладает еще рядом полезных свойств:

Большое количество витамина C в составе вишни способствует укреплению иммунной системы, а регулярное употребление вишни в умеренном количестве помогает организму в борьбе с инфекциями;

Витамин К, калий и минералы, содержащиеся в вишне, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, улучшают циркуляцию крови и снижают риск развития сердечных болезней;

Благодаря высокому содержанию натуральных сахаров вишня заряжает организм дополнительной энергией и повышает уровень бодрости;

Употребление вишневого сока может снизить уровень мочевой кислоты, а значит, уменьшить количество приступов у больных подагрой и артритом;

Вишневый сок также помогает уменьшить мышечные боли после тренировок.

Кроме того, в вишне содержатся вещества — проантоцианидины, которые замедляют распад триптофана. Он, в свою очередь, участвует в синтезе мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Это значит, что вишня успокаивает нервную систему и улучшают сон. Но есть ее на ночь не следует — врачи рекомендуют употреблять ягоды или сок за пару часов до сна.

Польза вишни для мужчин и женщин

Для мужчин

Большое количество минералов, содержащихся в вишне, положительно влияют на состояние предстательной железы, от стабильного состояния которой зависит мужское здоровье.

Высокий уровень цинка в плодах стимулирует синтез мужских гормонов и улучшает качество семенной жидкости.

Для женщин

Женщинам эти ягоды особенно полезно есть во время беременности, так как содержащаяся в составе фолиевая кислота положительно влияет на формирование и развитие эмбриона.

Вишня для похудения

Вишня содержит всего 50 калорий, 8,5 грамма сахара и 12,2 грамма углеводов на 100 граммов продукта.

В ее составе есть клетчатка, которая помогает не испытывать чувство голода в течение длительного времени. Поэтому умеренное количество вишни можно использовать в качестве полезного перекуса в течение дня.

Кроме того, у вишни низкий гликемический индекс (22, низким считается показатель менее 40), а значит, сахар из нее медленно всасывается в кровь и не повышает уровень глюкозы в организме. Прием таких продуктов позволяет быстрее и безопаснее сбросить лишний вес, нежели рацион, выстроенный на основе продуктов с низким содержанием жира.

Вишня снижает скорость накопления жиров в организме, поэтому ее полезно есть тем, кто любит питаться фастфудом.

Вишня в фармакологии

Все чаще в медицине начинают использовать вишневую камедь — клейкую массу этого вещества добывают из трещин в коре вишневых деревьев. Камедь используют для изготовления вакцинного адъюванта — вещества, повышающего иммунный ответ организма на введенный препарат.

А еще вишневую камедь используют в качестве эмульгатора, который не дает компонентам лекарственных препаратов смешиваться. Клейкая масса обладает обволакивающими функциями, поэтому ее иногда применяют при изготовлении лекарств для лечения обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Вред вишни

«Употребление вишни может иметь некоторые негативные последствия. Например, из-за высокого содержания натуральных сахаров ее рекомендуется исключить из рациона людям с сахарным диабетом и всем, у кого высокий уровень сахара в крови»,— Надежда Подкорытова, врач-аллерголог.



Также переизбыток натуральных сахаров может привести к недостатку энергии, усталости, и даже к проблемам с обменом веществ, продолжила эксперт.

У некоторых людей, в особенности у тех, кто уже страдает от аллергии на фрукты или ягоды, вишня может вызывать аллергические реакции. Именно поэтому не стоит есть вишню одновременно с клубникой.

Надежда Подкорытова считает, что еще одним негативным эффектом от употребления большого количества вишни могут стать проблемы с пищеварением. Плод содержит большое количество пищевых волокон, которые обладают слабительным действием и употребление большого количества вишни может привести к диарее и вздутию живота.

В ягодах вишни содержится много органических кислот, поэтому переедание этого продукта также может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

10-15 ягод вишни можно съедать за раз — примерно один стакан в день, если нет индивидуальной непереносимости или аллергии.

В течение дня лучше съедать не более двух стаканов вишни. В случае возникновения негативных симптомов стоит обратиться к врачу для консультации, подчеркнула медик.

В каком виде есть вишню

Самый простой и приятный способ употребления вишни — в свежем виде. Также можно добавлять ягоды в десерты, йогурты и выпечку, поделилась врач-аллерголог.

Вишневый сок содержит много полезных витаминов и минералов. Его можно пить как самостоятельный напиток или добавлять в смузи;

Полезен для нервной системы и улучшения сна отвар из вишневых листьев. Для его приготовления вишню нужно залить кипятком и дать настояться. А еще листья можно добавлять в обычный черный чай;

Свежую вишню можно заморозить для последующего использования — например, зимой с ней пекут пироги.

Замороженные ягоды сохраняют большую часть полезных микроэлементов и витаминов.

«Используют вишню и для приготовления варенья, так как это одна из немногих ягод, которая сохраняет полезные свойства даже после термической обработки. Варенье лучше готовить без добавления сахара, так как в составе и так много натуральных сахаров»,— Надежда Подкорытова, врач-аллерголог.



Как правильно выбирать и хранить вишню

При выборе вишни на рынке или в магазине следует учитывать следующее:

Хорошие, спелые ягоды, как правило, твердые и с веточками;

Крупные плоды обычно более сладкие, чем мелкие;

При этом мелкие ягоды больше подойдут для приготовления выпечки и консервации;

Темные сорта вишни содержат в своем составе больше антиоксидантов;

Вишню с винным запахом лучше не покупать — обычно это является одним из признаков брожения ягод.

Промывать ягоды необходимо в большом количестве воды. Затем вишню необходимо просушить на кухонном или бумажном полотенце.

Свежие ягоды вишни хранить в полиэтиленовых пакетах не рекомендуется.

Лучше всего после мытья и сушки поместить плоды в пластиковый контейнер, на дно которого предварительно стоит положить бумажные полотенца. Также мытые ягоды можно положить в стеклянную банку.

Хранить ягоды можно как в холодильнике, так и в прохладном погребе или подвале.

Отличия вишни от черешни

До XIX века считалось, что вишня и черешня — это одно дерево, плоды которого отличаются по вкусу. Однако на сегодняшний день известно, что ягоды вишни могут расти как на дереве, так и на кустах, а черешня растет исключительно на деревьях.

При этом вишня имеет более терпкий вкус с небольшой кислинкой. Сами ягоды сочные, а мякоть — нежная. Цвет у таких плодов, как правило, ярко-красный и темно-бордовый.

Черешня отличается более сладким вкусом и плотной мякотью. Вариаций цветов у этой ягоды намного больше: белые, желтые, оранжевые, розовые, красные и бордовые.

Вишня более устойчива к холодам, поэтому может расти даже в Московской области. Черешня — теплолюбивое растение, созревает только на юге стран.

При этом по содержанию калорий, углеводов и сахара вишня и черешня практически не отличаются.