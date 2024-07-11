Какие продукты снижают негативное воздействие ультрафиолета

Летом наша кожа нуждается в особенно внимательном и бережном отношении, поскольку cолнечные лучи негативно воздействуют на неё. От солнца кожа часто сохнет, обезвоживается, покрывается морщинами и пигментными пятнами. Оставаться красивой и ухоженной ей могут помочь не только косметические защитные средства, но и обычные продукты питания:

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Помидоры

В свежем виде этот овощ содержит много ликопина. Данный антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Для того, чтобы этот эффект раскрылся наиболее полным, томаты лучше употреблять в свежем виде — самостоятельно или в качестве ингредиента салатов/закусок.

Цедра цитрусовых

Шкурка лимона и апельсина при её регулярном употреблении снижает вероятность развития раковых заболеваний, которые зачастую вызывает ультрафиолетовое излучение. Цедру лимона или любого другого цитрусового можно употреблять, добавляя в чай или другие напитки, салаты, мясные блюда.

Чёрная смородина

Это ягода содержит природную SPF-защиту — антоцианы. Они предохраняют кожу от преждевременного старения из-за ультрафиолетового излучения, сохраняют её упругой и увлажнённой. Оценить защитные свойства чёрной смородины можно в полной мере, употребляя её в свежем виде. Добавляйте ягоды в кашу или творог, используйте пюре из них как сладкое дополнение к чаю.

Морковь

Бета-каротин, содержащийся в ней, защищает кожу от повреждений ультрафиолетовым излучением. Кроме того, этот оранжевый овощ богат витамином А. Он препятствует старению кожи, помогает ей оставаться увлажненной. Морковные палочки или салат с морковью станут отличным дополнением летнего обеда или пикника на пляже.

Оливковое масло

Этот популярный продукт содержит сквален — соединение, которое имеет антиоксидантные свойства и предотвращает гибель клеток под воздействием окислительных процессов. Используйте оливковое масло в качестве заправки для салатов, готовьте на нём вторые блюда — кожа будет благодарна за такую заботу.