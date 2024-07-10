Диетолог раскрыла способ, как обезопасить себя от пищевых добавок

Чтобы сократить употребление вредных пищевых добавок, следует по возможности готовить еду дома, заявила в разговоре с NEWS.ru гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. Специалист назвала современных жителей городов «жертвами» промышленности, поскольку они привыкли к готовой еде и фастфуду, которые зачастую содержат большое количество пищевых добавок, в том числе так называемый «мясной клей».

© Global Look Press

Мы давно живем в мире промышленных продуктов. В целом чем дороже обходится производство, тем выше риск встретить в продукции те или иные добавки. Единственный способ, как можно обезопасить себя от них — это готовить еду самим, — посоветовала гастроэнтеролог.



Она также отметила, что сейчас разрешенные добавки есть практически везде. В качестве примера гастроэнтеролог привела глутамат натрия, который содержится в кетчупе и мясных полуфабрикатах.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что микробная трансглутаминаза, известная также как «мясной клей», представляет опасность для людей с непереносимостью глютена. Она добавила, что употребление данной добавки также способно увеличивать частоту сердечных сокращений, из-за чего повышается риск возникновения инфаркта.

За два последних года использование в продуктах микробной трансглутаминазы выросло в 2,5 раза. За 2023 год Роспотребнадзор выявил 25 случаев, что вдвое больше, чем в 2022 году, а в текущем году их зафиксировали 28 всего за полгода.