Врач раскрыла, в каких продуктах больше всего растительного белка

Больше всего растительного белка содержится в сое, бобовых, крупах и орехах, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на гастроэнтеролога кандидата медицинских наук Екатерину Кашух. Специалист посоветовала не отказываться от животных белков и довести их содержание в рационе с растительным до 60% на 40% либо 50% на 50%.

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По словам врача, речь идет о чечевице, нуте, горохе, фасоли, гречке, пшенице, овсе, киноа, а также о фисташках, арахисе, миндале и фундуке. Подчеркивается, что растительный белок усваивается примерно на 60–70%, при этом в нем нет ряда аминокислот: триптофана, лизина и изолейцина. Данные соединения оказывают укрепляющий эффект на организм, а также помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Животный белок при этом усваивается на 95%, однако в нем есть ряд жиров, провоцирующих развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что употребление добавки в мясной продукции, которую в народе называют «мясной клей», может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку она еще мало изучена. По ее словам, при первичных исследованиях стало известно, что добавка провоцирует аллергию и увеличивает риски развития онкологии.