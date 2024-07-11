Психолог назвал простой способ бросить курить

Отказаться от курения могут помочь процессы, похожие на вредную привычку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

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Специалист предложил заменить сигарету чем-то похожим на что-то вроде трубочки от коктейля. Через нее психолог посоветовал подышать. Также, по его словам, многие заменяют табачные изделия леденцами, однако у этого способа есть один существенный минус — конфеты задействуют область губ и язык, но не бронхо-легочную систему.

В этом, по мнению Кононова, поможет дыхательная гимнастика.

«Поможет дыхательная гимнастика в те моменты, когда вы обычно курите. Лучше совместить с трубочкой от коктейля, обрезанной до длины сигареты», — отметил он.



Психолог подчеркнул, что дышать через трубочку необходимо столько же времени, сколько обычно занимал процесс курения. Также эксперт считает, что для избавления от вредной привычки будет полезно обратиться к специалистам.

Ранее психолог сравнила зависимость от соцсетей с алкоголизмом. Специалист Татьяна Яхудина обратила внимание на то, что случаи, когда человек не может вовремя остановиться при использовании гаджетов, говорят об уходе в «иллюзию жизни».