Диетолог назвала шпроты «безумно неполезным» продуктом

В консервах содержится чрезмерное количество соли и масла. Особенно они вредны для людей с заболеваниями почек и хронической сердечной недостаточностью.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«В консервах основной минус — соль и иногда возможность отравиться, некий бомбаж. Риск так или иначе существует. Рыба стоит на четвёртом месте в рейтинге отравления, в том числе как источник ботулина. Но бояться не надо. Шпроты — безумно неполезная вещь — копчёная, жирная и всегда в масле. С килькой у меня другие отношения. С хлебушком, овощами и лучком очень хорошо заходит. Готовлю в скороварке. Во всех классических рецептах кильки в томатном соусе идёт зажарка, большое количество лучка зажаривается. Как правило, в основном лук, потому что потом большое количество рубленных томатов в соус. Морковка необязательна в рецептуре, но это разбавит и удешевит стоимость. Её нужно будет очень мелко порубить и в самом начале долго тушить. Килька готовится очень быстро, поэтому будет диссонанс. Лучше — кабачки, они растворятся и дадут клетчатку».



Ранее зоолог назвал «сказками» стереотипы об опасности употребления рыбы из Москвы-реки. Однако способ её приготовления должен быть связан с термической обработкой. В таком случае вреда для здоровья человека не будет.