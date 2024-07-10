Названы самые полезные для щитовидной железы продукты

Для здоровья щитовидной железы нужны йод, белок, цинк и другие микроэлементы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Самые полезные для этого органа продукты врач назвала в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам доктора, поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода. Также необходимо есть достаточное количество белка, чтобы организм получал тирозин — строительный материал клеток, добавила эндокринолог.

Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день, - Диляра Лебедева, эндокринолог



Доктор также обратила внимание на то, что щитовидной железе требуются железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно, резюмировала эндокринолог.

Ранее Лебедева назвала самые вредные для желудка специи. Прежде всего она указала на опасность розмарина.