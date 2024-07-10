Диетолог объяснила, помогает ли кофейная диета похудеть
Считается, что благодаря кофейной диете можно быстро сбросить вес. Но действительно ли это так? Рассказала эксперт по питанию Кристен Карли.
Кофейная диета представляет собой режим снижения веса, при котором упор делается на повышенное потребление кофе при соблюдении диеты с ограничением калорий. В сутки обычно рекомендуется употреблять 1500 ккал.
Чаще всего кофейная диета предполагает употребление не менее трёх чашек чёрного кофе в день и богатый цельными продуктами рацион. Он включает также постные белки, фрукты, овощи и цельные зёрна. Ограничивается при этом потребление обработанных пищевых продуктов и сахара.
Исследования показывают, что употребление кофе может способствовать снижению веса тела, уменьшению жировых отложений и индекса массы тела. Однако большое количество кофеина может иметь и побочные эффекты: это бессонница, беспокойство, желудочно-кишечные расстройства, тревожность, раздражительность.
Получается, что кофейная диета и правда способствует похудению. Это происходит за счёт ускорения обмена веществ, подавления аппетита и улучшения физических показателей. Тем не менее подходить к этой диете нужно осторожно. Во многом эффективность её объясняется ограничением калорий, а не только потреблением кофе. Поэтому важно соблюдать в этом случае баланс и умеренность.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.