Названы две категории здоровых людей, которым нужны ортопедические стельки

Здоровым людям, которые перешагнули возрастную отметку в 45 лет, необходимо носить ортопедические стельки, рассказал травматолог-ортопед Александр Курманов в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, это правило распространяется на людей, которые много времени проводят стоя.

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Мы можем рассчитывать на свою физиологию лет до 45, плюс-минус. Желательно в этом возрасте уже задуматься. Если у вас нет других проблем, нужно, чтобы обувь соответствовала и были стелечки, чтобы они помогали. Потому что с возрастом капсульно-связочный аппарат стопы становится менее эластичным, ригидным, своды стоп проседают и ходьба получается жесткой, — объяснил Курманов.



Обувь с ортопедической стелькой важно носить людям, которые по долгу службы проводят на ногах по 12–14 часов в день. Например, хирурги или продавцы, отметил врач. Курманов подчеркнул, что даже при хорошей генетике под силой тяжести веса в течение дня своды стопы будут проседать. В итоге начнут страдать суставы, в первую очередь стопы и колена, предупредил ортопед.

Ранее травматолог-ортопед Александр Кондратьев сообщил, что полностью вылечить плоскостопие нельзя, однако можно предотвратить его развитие. По его словам, чтобы облегчить плоскостопие, можно ходить босиком по специальному коврику. Кроме того, важно носить удобную и правильную обувь, которая не будет сдавливать стопы.