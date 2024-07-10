Названы продукты, употребление которых приводит к инсульту

Некоторые полезные на первый взгляд продукты могут плохо влиять на организм. Всё из-за того, что в них много сахара и соли.

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По словам Национальной службы здравоохранения, правильное питание существенно снижает вероятность инсульта.

На сайте Home Care Assistance указано, что суповые консервы повышают риск возникновения инсульта. Специалисты говорят, что в таких консервированных супах слишком много соли. Из-за избытка натрия в организме удерживается больше жидкости, а это приводит к повышению кровяного давления и развитию болезней сердца. Это увеличивает вероятность инсульта.

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Если вы или ваши близкие любят суповые консервы, то лучше всего выбирать такие, в которых мало соли, или готовить супы самостоятельно с полезными для сердца продуктами.

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