Популярный миф о влиянии алкоголя на мужчин развеяли

Не существует определенных алкогольных напитков или их доз, которые были бы безопасны для мужского здоровья. Популярный миф о спиртных напитках развеял доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

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Врач заявил, что, когда речь заходит о безопасной дозе спиртных напитков для потенции или фертильности мужчины, подразумевается количество, которое не оказывает токсического воздействия на организм, в первую очередь на клетки печени.

По его словам, стандартное количество алкоголя, которое можно употребить относительно безопасно, — это 10 граммов чистого спирта, что равно примерно 25 граммам водки или 100 граммам сухого вина.

«Принято считать, что эта доза при ежедневном употреблении не оказывает отрицательного влияния на организм, но практически не существует людей, которые могут остановиться на этом количестве», — подчеркнул Григорьев.



В подтверждение своих слов уролог сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых утверждается, что безопасных доз алкоголя вне зависимости от пола и возраста не существует.

Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко назвала вызываемые алкоголем семь видов онкологичеких заболеваний. Она предупредила, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск рака толстой и прямой кишки, пищевода, печени, горла, гортани и полости рта.