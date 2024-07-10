Эксперт предупредил об опасности для здоровья меда

Известно, что в 100 г мёда — примерно 82% простых углеводов (глюкозы и фруктозы). Поэтому мёд в принципе не может заменить сахар. Кроме того, важно знать, что в некоторых случаях он может навредить.

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При неумеренно употреблении мёда вы можете набрать вес. Также этот продукт имеет высокую калорийность и высокий гликемический индекс. Если у вас есть лишний вес, то лучше ограничить потребление мёда.

Кроме того, нужно знать, что на мёд может возникнуть аллергия. Особенно это касается детей.

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При нагревании мёд теряет все полезные свойства. Также этот продукт вообще не портится, если его правильно хранить.

В мёде содержатся фитонциды, ферменты и другие полезные вещества. Суточная норма составляет 2−3 чайные ложки мёда.

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