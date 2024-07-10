Перечислены простые и эффективные способы быстро взбодриться

Сладкие энергетические напитки дают заряд энергии лишь на короткое время, вместо них лучше выпить стакан простой воды или прогуляться, посоветовала врач-терапевт, хирург Зоуи Уильямс. Эти и некоторые другие простые, но эффективные способы взбодриться она перечислила изданию The Sun.

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Уильямс призвала не употреблять энергетики для повышения активности, так как они действуют на протяжении всего нескольких часов, к тому же содержат много сахара. Вместо этого она рекомендовала попробовать более полезные варианты. Так, по ее словам, могут помочь быстро взбодриться прогулки на свежем воздухе и стакан воды. Также получить заряд энергии, по словам Уильямс, можно, употребив в пищу богатые клетчаткой продукты, — они усваиваются медленно и позволяют избежать скачков сахара в крови.

Если же в течение длительного времени человек постоянно чувствует себя усталым и обессиленным и перечисленные способы не работают, необходимо обратиться за медицинской помощью, подытожила терапевт.

Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.