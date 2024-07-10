Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова объяснила, как регулярное употребление колбасы влияет на организм.

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По данным Росстата, в среднем человек в РФ употребляет 15 килограммов колбасы в год. При этом в 100 граммах вареной говядины содержание жира — 16-17 процентов. В молочной вареной колбасе жирность составляет 22–24 процента, в полукопченой колбасе — от 30 до 44 процентов, в сырокопченой — до 67 процентов. Если этот продукт есть ежедневно, то могут появиться проблемы с лишним весом.

В 100 граммах колбасы 2,5 грамма соли, при норме для человека — пять-шесть граммов.

— Когда организм системно получает натрия больше, чем нужно, то в тканях скапливается жидкость, выше риск проблем с артериальным давлением и почками. Увеличиваются нагрузки на сердце. Также из-за избыточного количества соли под глазами появляются мешки, возникает вздутие живота, — цитирует диетолога РИА Новости.



Если каждый день есть по 50 граммов колбасы, то это увеличит на 18 процентов вероятность рака кишечника, отметила она.

Кроме того, по словам Бочаровой, в некоторых копченых колбасах имеется бензапирен — канцероген, который распадается, когда нагревается древесина для копчения.

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