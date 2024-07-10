Перечислены способы похудения в области талии

Эксперты по питанию The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, отмечают, что в неделю безопасно сбрасывать около 0,2−0,9 кг, а месяц — примерно 3,6−4,5 кг. Вот что для этого можно делать.

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Налегайте на свежие овощи. Пользователь TikTok Kick Weight With Keisha рассказала о важности потребления множества белка и свежих овощей во время каждого приёма пищи. Она отметила, что смогла сбросить почти 40,8 кг за полгода и убрала почти 35,6 см в талии. В идеале нужно есть сырые либо приготовленные на пару овощи. Секрет в том, чтобы съесть их перед остальной частью еды. Это значительно снизит ощущение голода и оставит меньше места для более тяжёлых продуктов, стабилизирует уровень сахара в крови.

Не забывайте о полезных жирах. Вы можете для этого есть авокадо, готовить пищу на масле авокадо и пр. Исследования подтверждают, что этот фрукт уменьшает чувство голода и повышает сытость.

Создайте дефицит калорий. Низкокалорийная диета предполагает потребление от 1000 до 1500 калорий в день. Успешно сбросить вес помогает дефицит в 500−700 калорий в день.

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Не лишайте себя «осознанных» удовольствий. Тиктокерша Хлоя Денни рассказала, что она смогла безопасно похудеть на два размера и при этом наслаждалась процессом. Вместо полного исключения любимых лакомств The Nutrition Twins рекомендуют есть их каждый день, но небольшими порциями. Правда, если определённая пища вызывает у вас часто переедание, то избегайте её вообще.

Сосредоточьтесь на медленных и равномерных кардионагрузках. Выполняйте высокоинтенсивные интервальные тренировки в одни дни и более длительные, медленные кардиотренировки в другие.

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