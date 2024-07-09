Хирург рассказал о пользе мороженного для организма

Натуральное мороженное способно повысить уровень серотонина в организме, а также является отличным средством в борьбе с сезонной хандрой. Такое мнение выразил ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов.

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По словам эксперта, в состав популярного лакомства входят полезные микроэлементы, такие как аминокислоты, кальций, натрий, фосфор, калий, магний, а также множество витаминов.

"Витамины группы B улучшают качество сна и помогают бороться с плохим настроением, витамин А необходим для поддержания хорошего зрения, с помощью витамина D организм более качественно усваивает кальций, а витамин Е спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и отодвигает время появления морщин", — сообщил Умнов.



Специалист также отметил, что в мороженом существуют ферменты, помогающие расщеплять и усваивать молочные жиры. Кроме того, йогуртовый десерт рекомендуют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и дисбактериозов, передает ОСН.

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, чем может быть вредно мороженое и сколько раз в неделю можно есть этот десерт. Эксперт отметила, что десерт нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.