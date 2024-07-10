Зачем аллергикам носить затемненные очки

Благодаря им на слизистую глаз попадёт меньше раздражающих частиц. Тем не менее в период цветения растений — провокаторов аллергии не стоит появляться на улице рано утром и в сухие жаркие дни. Что ещё поможет перенести её летом, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, к. м. н. Злата Ермакова.

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Что не стоит делать летом, если у вас аллергия

В беседе с РИАМО специалист порекомендовала во время цветения вызывающих аллергию растений: