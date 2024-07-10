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Зачем аллергикам носить затемнённые очки? Объяснила врач

Благодаря им на слизистую глаз попадёт меньше раздражающих частиц. Тем не менее в период цветения растений — провокаторов аллергии не стоит появляться на улице рано утром и в сухие жаркие дни. Что ещё поможет перенести её летом, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, к. м. н. Злата Ермакова.

Зачем аллергикам носить затемненные очки
© РИА Новости

Что не стоит делать летом, если у вас аллергия

В беседе с РИАМО специалист порекомендовала во время цветения вызывающих аллергию растений:

  • не выезжать на природу;
  • не выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни (в это время максимальная концентрация пыльцы в воздухе);
  • носить затемнённые очки;
  • чаще принимать душ (поможет убрать пыльцу с кожи и слизистых);
  • ездить в авто с закрытми окнами (особенно за городом);
  • дома не открывать окна утром;
  • убрать растения — провокаторы аллергии (например, герань, примула);
  • не использовать фитопрепараты на основе трав;
  • отказаться от продуктов, вызывающих перекрёстные реакции (по словам аллерголога-иммунолога Эльвины Давлятовой, чаще всего это орехи, сельдерей, морковь и сырой картофель).
ЗОЖ
Аллергия