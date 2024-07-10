Зачем аллергикам носить затемненные очки

Зачем аллергикам носить затемнённые очки? Объяснила врач
Благодаря им на слизистую глаз попадёт меньше раздражающих частиц. Тем не менее в период цветения растений — провокаторов аллергии не стоит появляться на улице рано утром и в сухие жаркие дни. Что ещё поможет перенести её летом, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, к. м. н. Злата Ермакова.
Что не стоит делать летом, если у вас аллергия
В беседе с РИАМО специалист порекомендовала во время цветения вызывающих аллергию растений:
- не выезжать на природу;
- не выходить на улицу рано утром и в сухие жаркие дни (в это время максимальная концентрация пыльцы в воздухе);
- носить затемнённые очки;
- чаще принимать душ (поможет убрать пыльцу с кожи и слизистых);
- ездить в авто с закрытми окнами (особенно за городом);
- дома не открывать окна утром;
- убрать растения — провокаторы аллергии (например, герань, примула);
- не использовать фитопрепараты на основе трав;
- отказаться от продуктов, вызывающих перекрёстные реакции (по словам аллерголога-иммунолога Эльвины Давлятовой, чаще всего это орехи, сельдерей, морковь и сырой картофель).