Апельсиновый сок на завтрак смог снизить кровяное давление

Повышенное давление может со временем плохо влиять на здоровье человека. Новое же исследование показало, что один напиток с утра помогает с этим справиться.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале SpringerLink, продемонстрировали, что стакан апельсинового сока на завтрак может снизить кровяное давление.

Оказалось, что повышенное содержание гесперидина в апельсиновом соке снижает показатели систолического артериального давления. При более длительном приёме этого сока изменения будут значительнее.

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Систолическое кровяное давление представляет собой силу, с которой сердце качает кровь в организме человека.

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