Врач объяснила, почему не стоит выбрасывать ботву моркови

Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина советует не избавляться от ботвы моркови. По словам специалиста, это не просто трава, а ценный источник целого ряда полезных соединений.

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Как отметила Мухина в беседе с ИА Runews24.ru, в ботве моркови гораздо больше витамина А, чем в самом плоде. Также в зелени очень много витамина К, аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.