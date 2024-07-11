Как одежда влияет на защиту от насекомых

Светлая одежда, репелленты на основе определенных веществ и эфирное масло эвкалипта лимонного помогут спастись от кровососущих насекомых. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

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По его словам, чтобы снизить для них свою привлекательность на 30–40 процентов, нужно надевать одежду светлых тонов.

"Необязательно белую – это может быть бежевый, светло-голубой и так далее. Правда, поможет это только при встрече с дневными кровососущими двукрылыми, такими как слепни и мошки, которые ориентируются с помощью зрения. Для них цвет играет достаточно важную роль", – отметил энтомолог.



А вот при встрече с сумеречными – комарами, мокрецами – цвет ничего не поменяет, потому что ориентируются они преимущественно по запаху.

Кроме того, можно выбрать репелленты с веществом акреп или IR 3535, также в концентрации не менее 25–30 процентов, отметил эксперт.

"Наносить репелленты надо тонким равномерным слоем, без пропусков. Потому что насекомое обязательно найдет брешь в необработанной поверхности и укусит. Но, конечно, нельзя, чтобы средства попадали в глаза, нос, рот", – пояснил Хряпин.



Обновлять репеллент нужно через тот отрезок времени, который указан в инструкции, потому что все средства работают по-разному, добавил биолог.

"Что касается эфирных масел, то лично я не встречал ничего эффективного и долгодействующего, кроме эвкалипта лимонного. Он отлично защищает, но есть одно "но": он достаточно дорогой, потому что сам процесс получения такого масла недешевый", – заключил Хряпин.



Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что научных доказательств того, что комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови, не существует. По словам эксперта, в целом комаров привлекает тепло тела, выдыхаемый человеком углекислый газ и целый набор веществ, которые выделяются вместе с потом.