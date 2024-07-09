Диетолог рассказал, сколько раз в неделю можно есть мороженое

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, чем может быть вредно мороженое и сколько раз в неделю можно есть этот десерт.

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Эксперт отметила, что мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его желательно только один или два раза в неделю.

Она добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.

"Если мороженое из сливок, то там еще будет избыток насыщенных жиров — это вредно. Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах. Мороженое из молока имеет меньшую калорийность", — уточнила она в комментарии «Радио 1».



Павлюк уточнила, что в мороженом содержится много сахара, усилителей вкуса и красителей, что также делает этот продукт вредным для здоровья.

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