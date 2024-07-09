Диетолог поделилась рецептом супа-коктейля, который сжигает жир

Привести себя в порядок можно не только с помощью занятий спортом, но и правильного питания. Рецептом полезного напитка, который сжигает жир, поделился диетолог Шикха Сингх.

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Для приготовления волшебного супа-коктейля вам понадобятся всего три ингредиента:

• 125 г белой редьки,

• 125 г моркови,

• 350 г воды.

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Нужно натереть морковь и белую редьку, отварить их, а затем потушить на медленном огне в течение 3-4 минут.

«Морковь богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, поэтому идеально подходит для похудения. Белая редька, в свою очередь, нормализует уровень инсулина в крови, что необходимо для правильного сжигания жира», — объяснил диетолог.



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