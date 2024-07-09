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Бесплодие, угревая сыпь и избыточный вес: на какие гормоны нужно сдать анализы, чтобы проверить женское здоровье

Нарушение менструального цикла, бесплодие, угревая сыпь и избыточный вес — это показания для проверки уровня женских гормонов. Какие анализы помогут выявить проблемы со здоровьем, «Клопс» рассказала биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло.

На какие гормоны нужно сдать анализы, чтобы полностью проверить женское здоровье
© unsplash

Гормоны отвечают за многие процессы в организме, подчеркнула специалист. Их содержание в крови, по сравнению с другими компонентами, незначительно, зато влияние на организм очень велико.

«Они регулируют работу внутренних органов, эмоциональное состояние, влияют на репродуктивную систему, а также на состояние волос, кожи, ногтей», — обратила внимание специалист.

Анализы на гормоны для проверки женского здоровья

  1. Эстрадиол;
  2. Пролактин;
  3. ЛГ (лютеинизирующий гормон);
  4. Тестостерон свободный;
  5. ДЭАС;
  6. Прогестерон;
  7. Антимюллеров гормон;
  8. 17-0H прогестерон.
«Такое исследование крови проводится в лабораториях поликлиник и стационаров, а также в частных медицинских учреждениях», — пояснила Грибло.

Как правильно сдавать анализ

  • Только натощак, по возможности утром, в период с 8 до 11 часов;
  • Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее восьми часов;
  • ﻿﻿﻿За 1-2 дня до исследования исключить из рациона жирное, жареное, острое и алкоголь.
«На уровень женских гормонов влияет время суток, вода, еда, и даже тот факт, что накануне вы были в сауне», — предупредила биолог диагностической лаборатории.

Чтобы показатели гормонов были точными, нужно отталкиваться от фазы менструального цикла и согласовывать дату анализов со своим лечащим врачом. Например, гинекологом или эндокринологом, подытожила Оксана Грибло.

Эксперт рассказал, какие гормоны регулируют чувство голода и набор веса.

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