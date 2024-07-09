На какие гормоны нужно сдать анализы, чтобы полностью проверить женское здоровье

Нарушение менструального цикла, бесплодие, угревая сыпь и избыточный вес — это показания для проверки уровня женских гормонов. Какие анализы помогут выявить проблемы со здоровьем, «Клопс» рассказала биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло.

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Гормоны отвечают за многие процессы в организме, подчеркнула специалист. Их содержание в крови, по сравнению с другими компонентами, незначительно, зато влияние на организм очень велико.

«Они регулируют работу внутренних органов, эмоциональное состояние, влияют на репродуктивную систему, а также на состояние волос, кожи, ногтей», — обратила внимание специалист.



Анализы на гормоны для проверки женского здоровья

Эстрадиол; Пролактин; ЛГ (лютеинизирующий гормон); Тестостерон свободный; ДЭАС; Прогестерон; Антимюллеров гормон; 17-0H прогестерон.

«Такое исследование крови проводится в лабораториях поликлиник и стационаров, а также в частных медицинских учреждениях», — пояснила Грибло.



Как правильно сдавать анализ

Только натощак, по возможности утром, в период с 8 до 11 часов;

Между последним приёмом пищи и взятием крови должно пройти не менее восьми часов;

﻿﻿﻿За 1-2 дня до исследования исключить из рациона жирное, жареное, острое и алкоголь.

«На уровень женских гормонов влияет время суток, вода, еда, и даже тот факт, что накануне вы были в сауне», — предупредила биолог диагностической лаборатории.



Чтобы показатели гормонов были точными, нужно отталкиваться от фазы менструального цикла и согласовывать дату анализов со своим лечащим врачом. Например, гинекологом или эндокринологом, подытожила Оксана Грибло.

Эксперт рассказал, какие гормоны регулируют чувство голода и набор веса.