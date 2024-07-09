Офтальмолог назвал лучший экран для здоровья глаз

Офтальмолог Павленко назвал лучший экран для здоровья глаз
Врач-офтальмолог Юрий Павленко объяснил, с каким экраном на зрение оказывается меньшая нагрузка.
Как отметил российский медик, экраны гаджетов могут быть матовыми или глянцевыми. Чтобы подвергать здоровье органов зрения меньшему риску, следует отдавать предпочтение матовым экранам. По словам Павленко, такие поверхности ноутбуков и телефонов позволяют глазам меньше уставать. Об этом пишет издание "Газета.Ru".
– У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Если ваше рабочее место располагается у окна, где чаще всего много солнечного света, или планируете часто работать с ноутбуком на улице, лучше сделать выбор в пользу матового экрана, – сообщил врач.
Он объяснил, что глянцевый экран может вызывать блики от света солнца. Матовые экраны защищены от бликов. С ними удобнее и комфортнее работать, а глаза меньше устают.