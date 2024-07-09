Офтальмолог назвал лучший экран для здоровья глаз

Врач-офтальмолог Юрий Павленко объяснил, с каким экраном на зрение оказывается меньшая нагрузка.

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Как отметил российский медик, экраны гаджетов могут быть матовыми или глянцевыми. Чтобы подвергать здоровье органов зрения меньшему риску, следует отдавать предпочтение матовым экранам. По словам Павленко, такие поверхности ноутбуков и телефонов позволяют глазам меньше уставать. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Если ваше рабочее место располагается у окна, где чаще всего много солнечного света, или планируете часто работать с ноутбуком на улице, лучше сделать выбор в пользу матового экрана, – сообщил врач.



Он объяснил, что глянцевый экран может вызывать блики от света солнца. Матовые экраны защищены от бликов. С ними удобнее и комфортнее работать, а глаза меньше устают.