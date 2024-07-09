Потребление клетчатки и кофе, регулярная физическая активность и здоровый сон помогают повысить бактериальное разнообразие в кишечнике и улучшить его функцию. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач уточнила, что несбалансированный микробиом кишечника может выступать фактором риска развития деменции, болезни Паркинсона, депрессии, тревоги и метаболических заболеваний (таких как диабет). Это показали результаты многочисленных исследований. По словам ученых, способность микробиома кишечника влиять на настроение, сопротивляемость стрессу, а также физическое и умственное здоровье обусловлена наличием кишечно-мозговой оси.

Этим термином обозначают систему двунаправленных нейроэндокринных связей, объединяющих центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

По словам диетолога, здоровый микробиом кишечника способствует улучшению показателей памяти, внимания, обучаемости, психического благополучия и общего самочувствия. Для повышения бактериального разнообразия и улучшения функционирования органа нужно потреблять больше пищи, богатой клетчаткой (полезными растительными волокнами). Они содержатся в овощах, фруктах, бобовых и злаковых. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutritional Neuroscience в 2023 году, каждые пять граммов клетчатки, употребляемых ежедневно, снижают общий риск депрессии на 5%.

Не менее важно соблюдать режим сна и регулярно тренироваться. Дело в том, что «сдвиг» времени отхода ко сну или пробуждения на 90 минут коррелирует с увеличением количества патогенных бактерий в кишечнике. Физические упражнения увеличивают приток крови к кишечнику и мозгу, обеспечивая их кислородом и питательными веществами.

Доктор Лиминг отметила, что пара чашек кофе в день также оказывает благотворное влияние на кишечник. Исследования показали, что у людей, которые регулярно пьют кофе, бактериальный состав кишечника более разнообразный. Вероятнее всего, такой полезный эффект обусловлен высоким содержанием в кофе полифенолов (полезных противовоспалительных биологически активных соединений) и клетчатки.