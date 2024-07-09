Специалист перечислил упражнения, развивающие нейронные связи

Специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Татьяна Денисова сообщила, что упражнение «перекрестные шаги» способствует развитию нейронных связей.

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Она отметила, что игры и специальные упражнения, такие как «перекрестные шаги», помогают развивать двигательные навыки и познавательные процессы, необходимые для успешного обучения.

Денисова объяснила, что это упражнение включает в себя дотягивание локтем одной руки до противоположного колена, а затем повторение этого движения с другой рукой.

"Также можно практиковать пальчиковую гимнастику «Лесенка». Загните на правой руке указательный и средний пальцы. Если нужно, придержите их большим пальцем. Разогните. Теперь загните мизинец и безымянный. Выполните эти движения попеременно. Сделайте то же левой рукой. Если хотите усложнить задачу, то выполняйте движения одновременно двумя руками или ускорьте темп", — рассказала специалист РИАМО.



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