Стоматолог предупредил о воздействии кислого и сладкого на зубы

Кандидат медицинских наук, стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова объяснила, почему у некоторых людей зубы болезненно реагируют на кислые и сладкие блюда, а также на слишком горячее или холодное.

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Продукты, на которые наблюдается болезненная реакция, надо исключить, а также следует позаботиться об укреплении зубной эмали, поделилась специалист в интервью Радио Sputnik.

«Употребляйте больше молочных продуктов, зелёных листовых овощей, орехов, они богаты кальцием, и рыбу, яйца, грибы, которые содержат витамин D, укрепляющий зубную эмаль», — порекомендовала Кузьменкова.



В случае возникновения внезапной боли она посоветовала прополоскать полость рта тёплой водой, чтобы смыть кислоту с эмали и снять раздражение.

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