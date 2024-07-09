Названы замедляющие метаболизм закуски с пустой калорийностью

Закуски часто содержат много сахара, вредных жиров, много калорий и мало питательных веществ. Регулярное употребление такой пищи не только приводит к увеличению веса, но и замедляет метаболизм — процесс, посредством которого организм преобразует пищу и напитки в энергию. Диетологи назвали два варианта перекуса, от которых стоит навсегда отказаться. Об этом сообщает американское издание She Finds.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы — яркий пример пищи, которая может способствовать замедлению обмена веществ. Несмотря на хрустящую текстуру и пикантный вкус, картофельные чипсы обладают небольшой питательной ценностью, поскольку содержат большое количество вредных для здоровья жиров, натрия и рафинированных углеводов.

— Обработанные закуски, такие как картофельные чипсы, могут вызвать хроническое воспаление в организме из-за высокого уровня жиров и соли, — объяснила диетолог Шара Коэн.



Чипсы не только замедляют метаболизм, но и ведут к увеличению веса. Доктор Коэн посоветовала заменять чипсы более здоровыми закусками, такими как воздушный попкорн, жареный нут или овощные палочки.

Сладкие закуски

Сладкие закуски, такие как шоколадные батончики, выпечка и подслащенные напитки, печально известны тем, что являются продуктами с пустой калорийностью, которые негативно влияют на метаболизм. Высокий гликемический индекс сладких закусок вызывает быстрые скачки уровня сахара в крови, которые приводят к последующим сбоям, из-за которых люди чувствуют усталость и им хочется больше сладкой пищи. Со временем употребление сладких закусок может нарушить чувствительность к инсулину, метаболизм глюкозы и способствовать накоплению жира.

— Сладкие закуски, такие как шоколадные батончики, выпечка или газировка, вызывают быстрый скачок уровня сахара в крови, за которым следует резкий спад, что вызывает усталость и вялость, — объяснил диетолог Зишан Афзал.



Высокий уровень добавленного сахара и рафинированных углеводов в них также может способствовать хроническому воспалению в организме.